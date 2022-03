Salzlandkreis: Unbekannte legen gleich zweimal Holz auf Bahngleis

Drohndorf/Mehringen/Giersleben(vs) - Am Dienstag, 8. März, teilte die Notfallleitstelle

der Deutschen Bahn der Bundespolizeiinspektion Magdeburg telefonisch mit, dass ein Zug auf der Bahnstrecke Erfurt - Magdeburg im Bereich Drohndorf-Mehringen-Giersleben gegen 15.49 Uhr über mehrere auf das Gleis gelegte Baumstämme gefahren ist.

Glücklicherweise kam es dabei zu keinerlei Beschädigungen an dem

Zug. Der Lokführer entfernte das Holz vom Gleis und setzte seine Fahrt fort. Gegen 17.00 Uhr meldete ein weiterer Triebfahrzeugführer, welcher sich auf dem Gegengleis am besagten Tatort befand, der Notfallleitstelle, dass erneut Äste und Stämme auf das Gleis gelegt wurden. Die Strecke wurde sofort gesperrt und

eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend unter der Nutzung von Blaulicht und Martinshorn zum betreffenden Streckenabschnitt.

Am Bahnkilometer 152,4 stellten die Bundespolizisten insgesamt sechs Baumstämme auf dem Gleis fest und beräumten diese. Eine Nachsuche nach den Tätern verlief zunächst ergebnislos. Durch die Streckensperrung erhielt ein Zug im Nahverkehr 42 Minuten

Verspätung. Äste und Baumstämme auf Bahngleise zu legen ist kein

Kavaliersdelikt, so die Polizei. Die aufgelegten Gegenstände können Züge im schlimmsten Fall sogar zum Entgleisen bringen.

Die Bundespolizei hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: "Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich am Dienstag dem 8. März 2022, zwischen 15.45 und 17.00 Uhr an oder auf der benannten Bahnstrecke aufgehalten haben"? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391/56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800/6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.