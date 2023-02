In Amesdorf bei Güsten im Salzlandkreis brennt seit dem Sonntagmorgen eine Scheune. Weil der Wind am Dienstagmorgen gedreht hat, musste zeitweise die Warn-App Nina ausgelöst werden. Der Ort war vom Rauch bedroht.

Amesdorf/MZ - Dicker Rauch hat am Dienstagmorgen die Einwohner von Amesdorf bedroht. In den frühen Dienstagmorgenstunden drehte der Wind und ließ die Flammen in der Scheune der Agrargenossenschaft wieder auflodern. Der Qualm wurde in Richtung Amesdorf geweht, deswegen ließ die Leitstelle die Warn-App Nina auslösen.