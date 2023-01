Auf der Landstraße L72 hat eine Frau beim Überholvorgang am Donnerstagmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren und bei dem Unfall schwer verletzt.

In diesem Autowrack wurde auf der L72 zwischen Schackenthal im Salzland und Sandersleben eine Frau schwer verletzt eingeklemmt. Zuvor war ihr Überholvorgang fehlgeschlagen. Es kam zum Unfall. Foto:

Schackenthal/Sandersleben (vs) - Am Donnerstagmorgen ist eine Frau auf der L72 im Salzland zwischen Schackenthal und Sandersleben schwer verletzt in einem Autowrack eingeklemmt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr die 30-Jährige auf der L72 in Richtung Sandersleben. Kurz vor einer Linkskurve überholte die Frau offenbar einen vorausfahrenden LKW. Beim Wiedereinscheren soll sie, vermutlich aufgrund von Winterglätte, die Kontrolle über ihren PKW verloren haben und in den Seitengraben geschleudert sein. Das Fahrzeug überschlug sich den Angaben der Beamten zufolge und soll auf dem Acker entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen sein.

Die Fahrerin war in dem Auto eingeklemmt und musste durch Kameraden der örtlichen Feuerwehr aus dem Kraftfahrzeug befreit werden. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Es soll ein Sachschaden von 20.000 Euro entstanden sein. Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Streckenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden, heißt es von Seiten der Polizei.