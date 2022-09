Offenbar ist am Donnerstag ein Häftling aus dem MRV Bernburg entkommen und seitdem im Salzlandkreis unterwegs. Er wird laut Polizei als sehr gefährlich eingestuft.

Die Polizei sucht nach einem gefährlichen Straftäter im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt. Er war zuvor aus dem Gefängnis MRV in Bernburg entkommen. Symbolbild:

Bernburg (vs) - Ein gefährlicher Straftäter ist am gestrigten Donnerstag aus dem Gefängnis in Bernburg entkommen und nun im Salzlandkreis auf der Flucht. Dies teilte die Polizei mit.

Die Beamten fahnden demnach nach dem 26-jährigen Clemens N., der seit Mai 2020 eine Freiheitsstrafe wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln absaß. Er wird als sehr gefährlich eingeschätzt.

Porträtfoto des Gesuchten Clemens N. Foto: Polizei

So sieht der Flüchtige aus:

- 1,95 m groß und 80 kg schwer

- braune, kurze Haare und braune Augen

Ganzkörperfoto des Gesuchten Clemens N. Foto: Polizei

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er nach Polizeiangaben eine rotbraune Joggingjacke, eine blaue Jeans und eine weiße Hose an.

Hinweise aus der Bevölkerung werden erbeten unter der Rufnummer 03471-3790 oder in jeder Polizeidienststelle.

Aber Achtung! Die Beamten bitten darum, nicht selbstständig an den Flüchtigen heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren.