Stallgebäude in Borne in Flammen: Vier Personen im Krankenhaus

In Borne ist am Montagabend ein Stallgebäude in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Borne (vs) - Aus bisher unbekannter Ursache geriet am frühen Abend ein Stallgebäude am Park in Borne in Brand. Zur Bekämpfung des Feuers kamen mehrere Ortswehren eines Löschzuges der Verbandsgemeinde sowie die Drehleiter der Egelner Wehr zum Einsatz.

Die Ortswehr entnahm das Löschwasser aus einem nahegelegenen Brunnen auf dem ehemaligen LPG-Hof. Zudem stellte ein Landwirt eine Kaupe mit Wasser zur Verfügung, weil es dort an diesem Standort Probleme mit der Löschwasserversorgung gibt.

Personen wurden nicht verletzt, teilte Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) mit. Vorsichtshalber wurden vier Menschen zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.