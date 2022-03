Staßfurt: 35-jähriger Polizist kommt bei Verfolgung von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Drei Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (27. März) bei Staßfurt im Salzlandkreis Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fahrer eines BMW hielt jedoch nicht an. Als die Polizisten diesen anhalten wollten, verunglückte das Polizeifahrzeug.

Neundorf (Anhalt) (vs) - Ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Magdeburg beteiligt war, hat sich am Sonntagmorgen (27. März) ereignet.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, führten ein Polizist und zwei Polizistinnen in einem Funksteifenwagen in der Nacht Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslage Staßfurt durch.

In diesem Zusammenhang sollte gegen 0.20 Uhr ein BMW angehalten und kontrolliert werden. Dieser entzog sich allerdings der Kontrolle, ohne auf die polizeilichen Haltesignale zu reagieren.

35-jähriger Polizist wird schwer verletzt

In der Ortslage Neundorf kam das Polizeifahrzeug dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.

Der 35-jährige Fahrer des Polizeifahrzeuges wurde bei diesem Unfall schwer verletzt, die beiden 20-und 25-jährigen Polizeibeamtinnen wurden leicht verletzt.

Die Verletzten wurden in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Verkehrsunfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt Neundorf für mehrere Stunden voll gesperrt werden.