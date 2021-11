Staßfurt: Diebstahl auf Baustelle der Polizei gemeldet

Staßfurt (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch, 17. November, widerrechtlich Zugang zur Baustelle in der Förderstedter Straße in Staßfurt.

Ein Bagger wurde im Bereich der Frontscheibe beschädigt. Weiterhin versuchten die Unbekannten drei Baucontainer aufzubrechen, was allerdings nicht gelang.

Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich ein 25 Meter Starkstromkabel.