Staßfurt: Handtasche aus Auto geklaut

Staßfurt (vs) - Am Montagnachmittag, 24. Januar, wurde auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Hecklinger Straße in Staßfurt eine Handtasche entwendet. Die Eigentümerin hatte die Handtasche mitsamt ihrem Einkauf im Fahrzeug verstaut und sich anschließend zur nahegelegenen Einkaufswagengarage begeben.

Nachdem sie dort den Wagen abgestellt hatte fuhr sie nach Hause, hier bemerkte sie beim Ausladen den Diebstahl der Handtasche, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der unbekannte Täter muss die Frau beim Einladen beobachtet und den Augenblick der Unachtsamkeit für den Diebstahl genutzt haben. In der Handtasche befand sich neben der Geldbörse mit diversen Ausweisen auch das Handy der Frau.

Die Polizei des Salzlandkreises weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt bleiben sollen. "Egal ob das Fahrzeug verschlossen ist oder nicht, es ist kein Tresor. Derartige Gegenstände gehören immer an die Person und die Öffnung der Handtasche sollte stets zum Körper zeigen", so die Beamten. Zudem solle der Haustürschlüssen nicht zusammen mit Personaldokumenten verstaut werden.