Straftäter im Salzlandkreis aus Maßregelvollzug geflüchtet (Foto im Artikel)

Bernburg (vs) - Die Polizei fahndet derzeit nach dem 39-jährigen Weihmann D., heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 39jährige war im Rahmen seines Probewohnens in Dessau-Roßlau dazu verpflichtet, sich regelmäßig zur Verlaufskontrolle im offenen Maßregelvollzug Bernburg vorzustellen. Bei seinem Termin am 28. Dezember 2022 wurden Auffälligkeiten festgestellt. Daher sollte er zunächst wieder stationär in der Einrichtung aufgenommen werden. Um sich dieser Anordnung zu entziehen, flüchtete er.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem 39-jährigen Weihmann D. Foto: Polizei

Der Mann war wegen räuberischen Diebstahls seit Herbst 2019 im Maßregelvollzug Bernburg untergebracht, da seine Straftat im Zusammenhang mit einer Suchtmittelabhängigkeit stand. Alle bisher durchgeführten Maßnahmen zum Auffinden des Betroffenen führten nicht zu einer Festnahme (Haftbefehl liegt vor).

Er ist:

1,86 Meter groß und circa 85 Kilogramm schwer, dunkler Phänotyp

hat dunkle, lockige, zu einem Zopf gebundene Haare und braune Augen

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens, war er dunkel bekleidet.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Entwichenen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Es wird darum gebeten, nicht selbstständig an die Person heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren.