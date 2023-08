Dreiste Diebe haben sich in Staßfurt einen Riesen-Coup geleistet. Sie klauten Tausende Liter Diesel aus Maschinen des Kalklagers.

Tausende Liter Diesel in Staßfurt aus Maschinen gesaugt: Diebe landen Riesen-Coup

Staßfurt (vs) - Einen Riesen-Coup haben sich Diebe in Staßfurt im Salzland am Wochenende geleistet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach saugten oder pumpten sie aus mehreren Maschinen des Kalklagers Staßfurt etwa 2.500 Liter Dieseltreibstoff heraus. Der Diebstahl wurde offenbar erst am Montagmorgen zu Arbeitsbeginn bemerkt.

Wie die Täter auf das Grundstück gelangt und der Abtransport des Diesels gelungen seien, sei bislang unklar. Die Polizei ermittelt.