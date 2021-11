Nienburg/MZ/AB - Eine tonnenschwere Stahlrolle ist am Montag kurz nach 17 Uhr in Nienburg von einem Lkw gefallen. Der Befestigungsgurt war gerissen, so dass die Rolle an Steinstraße, Ecke Calbesche Straße auf die Straße knallte.

Die Polizei regelte den Verkehr. Ein Kran lud die Rolle wieder auf, die Spanngurte wurden erneuert. Es wird wegen nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung ermittelt. Augenzeugen hatten berichtet, dass der Unfall hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Denn nur dank der Bordsteinkante rollte die Stahlrolle nicht weiter in ein Wohnhaus.