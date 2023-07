Salzlandkreis Schwerer Unfall auf der B180: Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Auf der B180 in Etgersleben im Salzlandkreis ist am Donnerstagabend ein Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, passierte der Unfall bei einem Überholversuch.