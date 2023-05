Halberstadt/Staßfurt/Halle (vs) - Zu einer Tragödie ist es am Sonntagabend auf der Zugstrecke zwischen Halle und Halberstadt im Bereich Belleben gekommen. Dies geht aus einer Mitteilug der Polizei hervor.

Demnach waren an der Bahnstrecke drei Lamas frei laufend unterwegs. Der Halter der Tiere hätte bereits versucht, die flüchtigen Tiere einzufangen, heißt es. Zwei erwachsene Elterntiere konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Ihr Baby wurde allerdings vom Zug erfasst und starb an der Unfallstelle.

Offenbar hatte der Halter zuvor versehentlich eine Holztür offen gelassen und die Lamas waren aus ihrem Gehege entkommen.