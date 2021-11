Aschersleben/dpa/DUR - Nach dem Tod der 14-jährigen Josefine in Aschersleben im Salzlandkreis laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Leiche des Mädchens war am Mittwochnachmittag in einem Garagenhof der Stadt entdeckt worden. Zu den näheren Umständen machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben. Auch zur Todesursache äußerten sich die Ermittler nicht. Die Umstände deuteten aber auf ein Verbrechen hin, hieß es.

Die Polizei hat bereits eine Sonderkommission gegründet, um den Tod des Mädchens aufzuklären. Die Spurensuche am Tatort wurde inzwischen abgeschlossen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Leiche des Mädchens werde derzeit obduziert und man setze die Ermittlungen im Umfeld des Opfers mit Zeugenbefragungen fort.

Video: Wer hat Josefine H. in Aschersleben getötet?

Fall Josefine - Soko beginnt mit dem "Klinkenputzen"

"Es ist alles offen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen gegenüber dem MDR. Der Treffpunkt mit dem Ex-Freund und der Fundort der Leiche lägen relativ weit auseinander. Es sei bislang nicht klar, ob sich die Jugendliche noch mit anderen Menschen getroffen hat.

Die Beamten kündigten neue Zeugenbefragungen an. Die Mitglieder der Sonderkomission würden nun mt dem "Klinkenputzen" beginnen, kündigte eine Sprecherin an.

Die letzten bekannten Aufenthaltsorte von Josefine H. und der Fundort der Leiche in Aschersleben. Google Maps/DUR

Zu Hinweisen auf den Täter oder die Täter könnten möglicherweise auch die Wildkameras führen, die an einzelnen Garagen angebracht sind. Der Komplex mit seinen verwitterten und verbarrikadierten Holztoren sei bekannt dafür, dass Dinge gestohlen werden, sagte ein Garagennutzer. Vor geraumer Zeit sei mal ein Auto in einer der Garagen angezündet worden. Auch das angrenzende Industriegelände ist nach Angaben der Ortskundigen mit Kameras ausgestattet. Die Polizei äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht dazu.

Das Gelände rundum den Garagenkomplex zwischen Industriegebiet und Friedhof ist von der Polizei weiträumig abgesperrt. Die wenigen Passanten und Garagennutzer, die sich am Donnerstagmorgen in das Gebiet verirren, sind schockiert. Im Laufe des Tages wollten sie Blumen niederlegen.

Vermisste Josefine in Aschersleben tot aufgefunden - Karnevalsverein sagt Saisonauftakt ab

In Aschersleben wie auch in den sozialen Medien ist die Anteilnahme groß. Am Morgen versammelten sich zahlreiche Menschen, um gemeinsam zu trauern.

Männer, Frauen, Jugendliche, sie alle legen Blumen nieder und zünden Kerzen für das Mädchen an. Auch viele Schüler waren gekommen, die Josefine noch aus dem Kindergarten oder der Grundschule kannten.

Zudem sagte der Ascherslebener Karnevalsverein ACC den geplanten Saisonauftakt zum 11.11. ab. "Wir möchten Josefines Familie und ihren Angehörigen unser tiefes Beileid aussprechen und trauern wie viele Aschersleber um den sinnlosen Verlust dieses jungen Lebens", teilten die Karnevalisten mit.

Josefine H. wurde seit dem 4. November vermisst

Das Mädchen war seit Donnerstag voriger Woche vermisst worden. An diesem Tag hatte sie sich mit ihrem ebenfalls noch minderjährigen Ex-Freund treffen wollen, um persönliche Gegenstände abzugeben. Gegen halb vier an dem Tag hatte sie noch mit einem anderen Bekannten telefoniert, danach war sie nicht mehr zu erreichen. Ihre Eltern meldeten sie später vermisst.

In den vergangenen Tagen war intensiv nach der 14-Jährigen gesucht worden. Dabei wurden auch Bekannte, Angehörige und der Ex-Freund befragt. Ob er etwas mit dem Verbrechen zu tun hat, war noch völlig offen. Eine Polizeisprecherin betonte, dass man behutsam vorgehen müsse. Es handele sich um Minderjährige.

Fall Josefine aus Aschersleben erinnert an Verbrechen in Sachsen

Der Fall erinnert an ein Verbrechen Mitte September in Sachsen. Dort war eine 16-Jährige in einem Garagenkomplex so schwer verletzt worden, dass sie starb. Als Tatverdächtiger wurde ein 15-Jähriger ermittelt. Der Teenager ist nun in einer Psychiatrie.