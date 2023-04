Crash mit Grubenbahn in Staßfurt: Lkw kracht beim Abbiegen in Gefährt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und der Grubenbahn in Staßfurt its es am Mittwochmorgen im Butterwecker Weg gekommen. Symbolbild:

Staßfurt (vs) - Ein Lkw ist offenbar am Mittwochmorgen im Butterwecker Weg bei einer Kreuzung in Staßfurt in die dortige Grubenbahn gekracht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der Sattelzug zuvor parallel zur Grubenbahn unterwegs, die in Richtung Steinbruch fuhr. Der 34 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges soll sich anscheinend plötzlich und verbotswidrig dazu entschlossen haben, nach rechts in die Atzendorfer Straße abzubiegen. Hierbei soll er die Bahn übersehen haben. Ein Zusammenstoß war allem Anschein nach unvermeidbar.

Wegen des entstandenen Schadens, der auslaufenden Flüssigkeiten und den damit verbundenen Bergungsarbeiten soll die Straße gesperrt worden sein. Verletzt wurde allerdings niemand.