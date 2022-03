Unbekannte Täter stehlen im Salzlandkreis fast 1000 Liter Kraftstoff

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (25. März) gut 1000 Liter Kraftstoff aus zwei Autokränen gestohlen. Diese befanden sich auf einer Baustelle im Windpark Ilberstedt in der Nähe von Osmarsleben.

Osmarsleben (vs) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag (25. März) widerrechtlich Zutritt zu einer Baustelle im Windpark Ilberstedt an der Kreisstraße 2108 kurz vor Ortslage Osmarsleben (Ortsteil der Stadt Güsten) im Salzlandkreis verschafft.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzlandkreis hervorgeht haben diese zwei Autokräne beschädigt. Hier wurde jeweils der Tankdeckel mittels unbekannten Gegenstands aufgebrochen und aus einem 350 Liter und aus dem anderen 600 Liter Kraftstoff entwendet.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den vermeintlichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.