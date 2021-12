Unfall auf der L73 bei Hecklingen: Zwei Autofahrer flüchten

Hecklingen (vs) - Am Donnerstagnachmittag, 9. Dezember, wurde ein 63-jähriger Radfahrer bei einem Unfall nahe Hecklingen zum Glück nur leicht verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war er mit dem Rad auf der L73 zwischen Winningen und Hecklingen unterwegs.

Es nährten sich ihm zwei Fahrzeuge, welche mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs waren. Als sie ihn passierten, verlor er durch den verursachten Windstoß die Kontrolle über das Rad und fuhr in den Straßengraben, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das erste der beiden Fahrzeuge stoppte bremste, nachdem er den Unfall bemerkt hatte, das zweite Fahrzeug fuhr auf. Beide Fahrzeugführer verließen die Fahrzeuge und flüchteten vom Unfallort. Eine später am Unfallort angekommene Frau informierte dann die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort, wurden die beiden Fahrzeuge festgestellt. Die Fahrzeugführer waren auch mit dem Einsatz eines Fährtenspürhundes nicht auffindbar. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden kriminaltechnisch behandelt. Die genauen Umstände, welche zur Flucht der Fahrer geführt haben sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Der gestürzte Radfahrer lehnte eine medizinische Behandlung ab und begibt sich gegebenenfalls selbständig in ärztliche Behandlung.