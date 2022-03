Unfall bei Gänsefurth: Drei Verletzte

Gänsefurth (vs) - Am Montagmittag, 7. März, wurden bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1306 zwischen Hecklingen und dem Abzweig Gänsefurth, drei Personen verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, als der VW Phaeton den Audi Q7 (mit Anhänger) überholen wollte, so die Polizei.

Der Audi befand sich hierbei gerade als Linksabbieger am Abzweig Gänsefuhrt. Durch den Zusammenstoß kamen beiden Fahrzeuge von der Straße ab und auf dem Acker zum Stehen. Die drei Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.