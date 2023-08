Schneidlingen/Athensleben (vs) - Zu einem Crash ist es am Dienstagabend bei der Flucht eines Motorradfahrers vor Polizisten gekommen. Er kollidierte ausgerechnet mit dem Streifenwagen, der ihn verfolgte, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Demnach fiel den Beamten bei einer Streifenfahrt auf dem Parkplatz eines Döner-Imbisses an der B180 ein Motorrad auf, an dem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Als die Polizisten auf den Parkplatz fuhren, habe der Motorradfahrer die Flucht in Richtung Groß Börnecke ergriffen. Die Beamten hätten sofort die Verfolgung in Richtung Groß Börnecke und Athensleben aufgenommen, heißt es.

In einer Kurve habe der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sie mit dem Wagen der Polizei kollidiert. Der Fahrer habe noch versucht, fußläufig zu flüchten, wurde aber offenbar von den Beamten gestellt.

Bei der Überprüfung des Mannes habe sich herausgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Motorrad weder zugelassen noch versichert ist.