Unfall in Wolmirsleben: Zwei Personen schwer verletzt

Die Bilanz eines Unfalls in Wolmirsleben: Drei leicht und eine schwerverletze Person. Grund war eine Unachtsamkeit eines Fahrers.

Wolmirsleben (vs) - Am Montagmorgen, 8. November, um 6.26 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 70 bei Wolmirsleben zwei Personen zum Teil schwer verletzt.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen waren die drei beteiligten Fahrzeuge aus Richtung Unseburg kommend in Richtung Wolmirsleben unterwegs. Etwa 500 Meter vor Wolmirsleben stoppte das vorausfahrende Fahrzeug, um einen entgegenkommenden LKW als Linksabbieger passieren zu lassen. Das nachfolgende Fahrzeug stoppte ebenfalls. Als der LKW abgebogen war, beschleunigten die Wartenden ihre Fahrzeuge wieder.

Ein von hinten kommendes Fahrzeug bemerkte die langsam anfahrenden Autos zu spät und fuhr auf. Die Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben und beschädigt. Es gab drei leicht verletzte und eine schwer verletzte Person.

Der Fahrer des ersten Fahrzeugs in der Kolonne hat sich unterdessen in der Redaktion der Mitteldeutschen Zeitung gemeldet und den Unfallhergang etwas anders geschildert. Demnach hat er den Lkw nicht durchfahren lassen. Vielmehr fuhr der Laster vor ihm und bog nach rechts ab - weswegen die Kolonne bremsen musste. Die Polizei konnte diese Version zunächst nicht bestätigen, so die MZ.