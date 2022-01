Unfallverursacher in Staßfurt gesucht: Citroën-Fahrer streift Auto und fährt weiter

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei Staßfurt in die Kurze Straße gerufen.

Staßfurt (vs) - Am Sonntagmorgen wurde die Polizei Staßfurt in die Kurze Straße gerufen. Dort teilte der Halter eines Citroën C4 mit, dass vermutlich in der vorangegangenen Nacht ein bislang unbekanntes Fahrzeug bei der vorbeifahrt seinen Pkw streifte und somit Sachschaden verursachte. Nach bisherigem Ermittlungsstand muss der Verursacher die Kurze Straße aus Richtung Atzendorfer Straße befahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03471/379-0 entgegen.