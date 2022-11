Staßfurt: 34-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 34-jähriger Autofahrer hat sich am Sonntagabend in Staßfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem DSL-Verteilerkasten.

Staßfurt (vs) - Polizisten wollten am Sonntagabend (27.11.2022) bei einer Verkehrskontrolle in Staßfurt in der Hohenerxlebener Straße einen Autofahrer anhalten.

Der 34-jährige Fahrer aus dem Salzlandkreis beschleunigte jedoch, laut Polizei, sein Auto, als er den Streifenwagen erblickte und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon.

Staßfurt: 34-Jähriger fährt gegen Zaun

Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. In der Lehrter Straße beabsichtigte der 34-Jährige den dortigen Kreisverkehr zu befahren, verlor jedoch die Kontrolle über seinen Pkw, kollidierte mit einem DSL-Verteilerkasten, einem Zaun und kam außerhalb der Fahrbahn zum Stehen. Die Polizeibeamten stellten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille und bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Im Nachgang wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobenentnahme realisiert, der Führerschein einbehalten und mehrere Strafverfahren eingeleitet