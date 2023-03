Der Gesuchte, Fabian F., wird in Aschersleben vermisst. Er könnte sich in einer gefährlichen Lage befinden. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Aschersleben (vs) - Die Polizei des Salzlandkreises sucht nach dem 18-jährigen, vermutlich hilflosen Fabian F. Dies geht aus einer Vermisstenmeldung der Beamten hervor.

Der Vermisste habe die Wohnung eines Bekannten am Dienstagmorgen um 7:20 Uhr in Richtung der Berufsschule in der Magdeburger Straße in Aschersleben verlassen. Am Abend habee der Bekannte letztmalig Kontakt über den Messengerdienst zu dem Vermissten gehabt, heißt es weiter in der Mitteilung.

Aufgrund der Nachricht geht die Polizei von einer Eigengefährdung aus. Das Handy sei aus und sämtliche bekannte Kontaktmöglichkeiten seien bislang ohne Erfolg überprüft.

Fabian F. wird in Aschersleben vermisst. Foto: Polizei

Der Vermisste ist

- 185 cm groß, schlanke Gestalt

- blonde Haare mit Zopf

- Brillenträger

- schwarze Hose, schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Schuhe

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Rufnummer 03471-3790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.