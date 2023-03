Strenzfeld (vs) - Bereits am 14. Januar 2023 wurde im Bereich eines Waldstückes nahe Strenzfeld ein menschlicher Schädel gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei des Salzlandkreises. Die eingesetzten Spezialisten der Spurensicherung konnten in Fundortnähe alle weiteren Teile eines menschlichen Skeletts bergen.

Anhand der bis dahin vorliegenden Anhaltspunkte konnte und kann auch weiterhin ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden. Der Abgleich mit den hiesigen Vermisstenakten führte zu einer ersten Spur. Durch die Gerichtsmedizin erfolgten alle weitere Untersuchungen.

Am 7. März wurde es mit Vorliegen eines DNA-Gutachtens dann traurige Gewissheit: Es handelt sich um Bärbel S., die seit dem 26. August 2021 vermisste wurde. Sämtlich Fahndungs- und Suchmaßnahmen seitens des Polizeireviers werden mit sofortiger Wirkung eingestellt, so die Beamten.