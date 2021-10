Zeugen gesucht: Dreister Dieb bricht in Staßfurter Pizzeria ein 

Am Sonntag, den 18. Oktober 2021, zwischen 09:15 und 10:15 Uhr, wurde in das Büro einer Staßfurter Pizzeria in der Steinstraße eingebrochen.

Staßfurt (vs) - Am Sonntag, den 18. Oktober 2021, zwischen 09:15 und 10:15 Uhr, wurde in das Büro einer Staßfurter Pizzeria in der Steinstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang über den Hof des Nachbargrundstücks und gelangte so auf das Dach des Gebäudes. Hier wurde ein Dachfenster aufgehebelt und dabei zerstört.

Anschließend begab sich der Täter scheinbar zielgerichtet über das Büro in den Eingangsbereich der Pizzeria. Es wurden ein Tresorwürfel mit Bargeld, ein Laptop, eine Kaffeemaschine und 12 Zweitschlüssel für Firmenfahrzeuge entwendet. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt noch nicht vor. Die Spezialisten der Kriminaltechnik wurden zur Spurensicherung eingesetzt.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.