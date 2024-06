Ein 18-Jähriger hat einen Mann in einer Straßenbahn in Halle schwer verletzt, als er mit einer Flasche auf ihn einschlug.

Schwer verletzt: 18-Jähriger sucht Streit in Straßenbahn in Halle - mit Flasche geschlagen

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Mittwochabend in einer Straßenbahn im Steinweg in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach verwickelte zunächst ein 18 Jahre alter Heranwachsender gegen 21.20 Uhr einen 35 Jahre alten Mann in einen Streit. Anschließend habe er ihn mit einer Flasche attackiert und so stark verletzt, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus kam.

Als die Polizei vor Ort eintraf, soll der 18-Jährige den Beamten so aggressiv gegenüber geworden sein, dass sie "Zwang angewenden" mussten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Heranwachsende stark betrunken war. Er erhielt einen Platzverweis.

Im Vorfeld soll der junge Mann außerdem verfassungsfeindliche Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben, wie Passanten berichtet hätten. Die Polizei ermittelt weiter zu dem Fall.