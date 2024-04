Stendal/DUR. - Am Donnerstag konnte die Polizei in Stendal einen stark alkoholisierten Mann stellen, der zuvor in eine Warnbake gefahren war. Wie die Polizei mitteilte, befand sich eine Streife der Bundespolizei auf dem Weg von der Heerener Straße in Richtung Magdeburger Straße, als ihr auf Höhe der Baustelle ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen die Beamten, die sich bereits in der Engstelle der Baustelle befanden, auf den Gehweg aus. Daraufhin sei das entgegenkommende Fahrzeug gegen eine Warnbake gestoßen und zunächst geflohen.

Fahrer in Stendal mit über 1,8 Promille unterwegs

Laut der Polizei konnten Beamte des Polizeireviers Stendal kurze Zeit später den Wagen in der Arneburger Straße anhalten und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,82 Prozent, heißt es. Zudem wurden dem betrunkenen Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.