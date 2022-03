20.000 Euro Schaden: Flammen zerstören Einfamilienhaus in Stendal

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Stendal (Schadewachten). Es entstand Schaden in Höhe von circa zwanzigtausend Euro.

Stendal (vs) - In einem unbewohnten Einfamilienhaus in Stendal kam es am Sonntagmorgen, den 13. März 2022 gegen 08.26 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Durch den Brand wurden Teile des Hausdaches, des Inventars des Hauses und eine Hauseingangstür beschädigt.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Wohnhäuser konnte durch Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Es entstand Schaden in Höhe von circa zwanzigtausend Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.