36-Jähriger versendet Bilder, die ihn mit Waffen zeigen - Polizei rückt in Stendal aus

Stendal (vs) - Am Donnerstagnachmittag rückte die Polizei in die Stendaler Brüderstraße aus. Die Beamten wurden über einen Gefahrenlage informiert. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Stendal mitteilte, versendete ein 36-Jähriger Bilder über einen Messengerdienst an Bekannte von ihm. Auf diesen waren neben dem Mann auch augenscheinliche Waffen und Alkoholflaschen zu sehen.