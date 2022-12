Acht Schwerverletzte bei Unfällen bei Stendal

Stendal - Acht schwer verletzte Personen mussten am Sonnabend, 3. Dezember, ins Johanniter-Krankenhaus Stendal gebracht werden. Zu zwei Unfällen kam es je auf der B188 und B189 in der Nähe von Stendal, teilt die Polizei mit.

Der erste Unfall geschah am Sonnabend gegen 12 Uhr. Eine 58-jährige VW-Fahrerin wollte die B188 aus Insel kommend in Richtung Möringen überqueren. Dabei übersah sie den BMW eines 22-Jährigen, der in Richtung Stendal unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, so der Polizeibericht. Nach der Kollision beider Autos prallte der BMW gegen einen Baum am Straßenrand. Mit im Auto saß noch eine 18-jährige Frau. Alle drei Beteiligten wurden noch am Unfallort notfallmedizinisch versorgt, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Straße war an dieser Stelle für zwei Stunden gesperrt.

Die beiden Insassen dieses Autos wurden bei einem Unfall auf der B188 zwischen Insel und Möringen schwer verletzt. Foto: Polizei

Der zweite Unfall geschah gegen 15.15 Uhr. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer (samt einer Insassin) wollte südlich von Lüderitz aus Richtung Brunkau auf die B189 auffahren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem BMW eines vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen, der auf der Bundesstraße unterwegs war. Im BMW saßen zusätzlich zwei Insassen.

Der Fahrer des Audi und eine Person im BMW mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den Fahrzeugen geborgen werden, heißt es im Polizeibericht. Alle Beteiligten haben sich bei dem Unfall schwer verletzt. Die Bundesstraße war für zwei Stunden gesperrt.