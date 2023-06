Bismark (vs) - Am Montagabend ist es in Bismark in der Döllnitzer Straße zu einem schweren Unfall gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Eine 40 Jahre alte Stendalerin fuhr demnach mit ihrem Auto auf der Döllnitzer Straße, als ein 14-jähriger Fahrradfahrer vom Gehweg auf die Straße fuhr. Der Jugendliche stieß offenbar mit dem Auto zusammen und stürzte. Dabei soll er sich schwer verletzt haben.

Der Junge und die Autofahrerin, die sich bei dem Unfall leicht verletzte, wurden daraufhin ins Krankenhaus gebracht.