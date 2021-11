Altmark: Unfall auf der B188 - 71-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und wird leicht verletzt

Wust-Fischbeck (vs) - Zu einem Unfall mit leicht verletzten Personen ist es am Donnerstagmorgen (25. November) auf der B188 in der Nähe von Wust-Fischbeck gekommen. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Transporters fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Stendal.

Laut dem Polizeibericht kam er in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sowohl der Fahrer als auch sein 36 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Während des Einsatzes der Polizei und der anschließenden Bergung des Fahrzeuges kam es auf der B188 an der Unfallstelle zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke.