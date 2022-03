Autofahrerin kollidiert im Landkreis Stendal mit achtjährigen Kind

Eine 21-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagmittag (10. März) an einem haltenden Linien- und Schulbus vorbeifahren, als ein ein achtjähriges Kind hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Wust-Fischbeck (vs) - Ein Linien- und Schulbus hielt an der Haltestelle in der Breiten Straße in Wust im Landkreis Stendal am Donnerstag (10. März) gegen 13 Uhr an.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, verringerte eine 21-jährige Ford-Fahrerin ihre Geschwindigkeit und fuhr daraufhin langsam an dem Bus vorbei. Plötzlich überquerte ein Kind hinter dem Bus die Fahrbahn.

Die Pkw-Fahrerin kam nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und stieß mit dem achtjährigen Kind zusammen. Das Kind verletzte sich am Fuß und kam ins Krankenhaus, der Pkw wurde am Kotflügel und dem Spiegel beschädigt.