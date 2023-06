Bismark (vs) - Zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten ist es am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße L15 bei Bismark gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 55-jähriger Fahrer aus Richtung Stendal kommend in Richtung Bismark unterwegs, als er an der Schernikauer Kreuzung beim Abbiegen mit einer 72 Jahre alten VW-Fahrerin zusammenstieß. Bei der Kollision wurden der 55-Jährige und seine 50 Jahre alte Beifahrerin schwer und die 72-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, so die Beamten.

Die Landstraße sei für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt gewesen.