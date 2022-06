Bei Stendal: Radfahrer wird in Straßengraben geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag, den 23. Juni 2022, kam es an der Kreisstraße 1064 bei Altenzaun zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Hohenberg-Krusemark (vs) - Am Donnerstagnachmittag kam es an der Kreisstraße 1064 bei Altenzaun zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann war mit seinem VW Pick-up auf der Kreisstraße 1064 aus Richtung Arneburg unterwegs. Am Abzweig nach Altenzaun erkannte der VW-Fahrer plötzlich einen Radfahrer, der aus Richtung Altenzaun in Richtung Kreisstraße fuhr.

Der Radfahrer fuhr in weiterer Folge auf die Straße und stieß dort direkt mit dem Pick-up zusammen. Der VW-Fahrer war vorher noch auf die Gegenfahrbahn nach links ausgewichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 59-jährige Radfahrer in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Magdeburg geflogen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.