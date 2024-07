In Schönhausen ist es zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Die Polizei sucht nun anhand einer Beschreibung nach dem mutmaßlichen Täter.

Mann spricht siebenjähriges Kind an und berührt es: So sieht der Tatverdächtige aus

Belästigung in Schönhausen

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der in Schönhausen ein Kind sexuell belästigt haben soll.

Schönhausen/DUR. - In Schönhausen ist es am Freitag um 15 Uhr auf dem Spielplatz in der Körnerstraße zu einer sexuellen Belästigung gekommen.

Ein siebenjähriges Kind wurde laut Polizei von einem unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, mit dem mutmaßlichen Täter mitzukommen. Nachdem das Kind dies verneint habe, sei es zunächst körperlich angegriffen sowie unsittlich berührt worden. Erst als das Kind laut aufschrie, sei der Mann geflüchtet.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

circa 170 Zentimeter groß

kurze, zu Seite gegelte, schwarze Haare

weißes T-Shirt

schwarze Hose

schwarzer Rucksack (Marke Puma)

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03931/6850 im Polizeirevier Stendal zu melden.