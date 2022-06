Brand in Mehrfamilienhaus in Stendal

In Stendal hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Einstein-Straße gebrannt.

Stendal (vs) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Freitagnachmittag, 24. Juni, in der Albert-Einstein-Straße in Stendal zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Stendal gelöscht, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 80.000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.