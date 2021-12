Brandstiftung in Stendal: Unbekannte stecken Parkbank am Stadtsee an

Ein Passant bemerkte am späten Sonntagabend den Flammenschein am Stadtsee in Stendal. Die Polizei ermittelt.

Ein Parkbank unter der Pergola am Stadtsee in Stendal ging in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Stendal (vs) - Brandstiftung am Stadtsee in Stendal. Gegen 23.10 Uhr am Sonntagabend (19. Dezember) wurden Feuerwehr und Polizei von einem Passanten informiert, dass an der Pergola am Stadtsee Flammenschein zu sehen sei.

Als die Einsatzkräfte an der Pergola eintrafen, brannte dort eine Parkbank, berichtet das Stendaler Polizeirevier. Die Aktiven der Feuerwehr löschten Brand.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Mögliche Verdächtige konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Auch deswegen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung: "Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/6850 oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle, zu melden."