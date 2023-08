Abbiegemanöver führt zu Unfall: Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein 16 Jahre alter Junge in Bismark nahe Stendal schwer verletzt worden.

Mit Traktor in Bismark zusammengeprallt: Junge nach Moped-Unfall schwer verletzt

Mit Traktor kollidiert: Ein 16 Jahre alter Junge ist bei einem Unfall in Bismark nahe Stendal schwer verletzt worden. Symbolbild:

Bismark (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einem Traktor ist es am Montagnachmittag in Bismark nahe Stendal gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr zunächst in 16 Jahre alter Junge mit seinem Moped auf der Lindenstraße, als er einen 23 Jahre alten Mann mit seinem Traktor überholen wollte, der vor ihm auf der Straße unterwegs war. Plötzlich sei der Traktor-Fahrer aber nach links auf ein Grundstück abgebogen. Weil der Jugendliche seinen Überholvorgang aber bereits begonnen hatte, kam es zu einer Kollidion.

Dabei sei der 16-Jährige so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.