In Stendal machten es sich zwei mutmaßliche Diebe einfach. Sie gingen ohne Bargeld, dafür mit einem Messer ausgestattet, shoppen.

Zwei Jugendliche waren in einem Kleidungsgeschäft unterwegs und klauten angeblich Ware. Als sie gestellt wurden, zückte einer der mutmaßlichen Täter ein Messer.

Stendal (vs) - Gegen 16:54 schauten sich zwei Jugendliche in einem Bekleidungsgeschäft in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße um. Als die Verkäuferin sie ansprach, ob sie die begutachteten Sachen kaufen möchten, griffen die Beiden die Kleidungsstücke und flüchteten.

Ein Security-Mitarbeiter verfolgte die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren umgehend. Der Mitarbeiter konnte die Zwei stellen und deren Identitäten feststellen. Dann zog einer der Beschuldigten ein Messer und bedrohte damit den Sicherheitsbediensteten.



Kurz danach ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht und rannten in eine unbekannte Richtung davon.