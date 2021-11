Diebstahl: Unbekannte entwenden Geldbörse einer Frau in Stendal

Einer Frau wurde in einem Einkaufmarkt in Stendal die Geldbörse entwendet.

Stendal (vs) - Unbekannte Täter haben am Montag (1. November) einer 67-jährigen Frau das Portemonnaie gestohlen. Sie befand sich am Nachmittag in einem Einkaufsmarkt an der Tangermünder Straße in Stendal. Laut dem Polizeibericht stahlen der oder die Täter die Geldbörse samt der EC- und Kreditkarte aus ihrer verschlossenen Handtasche.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Hand- und Umhängetaschen stets mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch zu tragen. Geld, Kreditkarten und wichtige Papiere sowie andere Wertsachen sollten ebenfalls immer eng am Körper getragen werden. Zudem rät die Polizei EC-Karten und PIN-Nummer nicht zusammen aufzubewahren.