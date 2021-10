Diebstahl: Unbekannte Täter entfernen mehrere GPS-Systeme bei Osterburg

Osterburg (vs) - Ein Landwirt aus Walsleben bei Osterburg hat am Mittwoch (20. Oktober) bemerkt, dass in einem firmeneigenen Traktor ein Monitor fehlte. Er überprüfte weitere Fahrzeuge und stellte dabei fest, dass von insgesamt drei Ackerschleppern die GPS-Module und Monitore widerrechtlich entfernt und gestohlen wurden.

Die Fahrzeuge standen zum Tatzeitpunkt auf dem verschlossenen Betriebshof. Laut dem Polizeibericht richteten die unbekannten Täter einen Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.