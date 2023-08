Unbekannter Täter haben in einer Stendaler Wohnung große Beute gemacht.

Einbrecher stehlen in Stendal Bargeld im fünfstelligen Bereich

Bargeld im fünfstelligen Bereich haben Einbrecher in Stendal erbeutet.

Stendal - Unbekannte Täter sind in eine Wohnung in Stendal eingebrochen. Der Tatzeitraum soll der Polizei zufolge zwischen 7 und 9 Uhr am Mittwochvormittag liegen.

Betroffen ist eine Wohnung in der Max-Liebermann-Straße. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten Schränke in mehreren Räumen. Entwendet wurde Bargeld im fünfstelligen Bereich und Schmuck.