Erneut brennt es in einem Keller in Stendal

Zu einem Kellerbrand rückte die Feuerwehr Stendal am Samstag, 12. Juli 2025, in die Querstraße aus.

Stendal - Zum wiederholten Mal in den vergangenen Wochen ist die Freiwillige Feuerwehr Stendal am Samstag, 12. Juli zu einem Kellerbrand in Stendal gerufen worden. Die ehrenamtlichen Einsatzkräften rückten an die Querstraße aus. Auch ein Notarzt kam zur Einsatzstelle.