Weil eine eingeklemmte Person in einem Fahrzeug vermutet wurde, ist die Feuerwehr Wust zum Unfallort an der B 188 gerufen worden.

Wust - In einer Kurve an der Einfahrt nach Wust ist der Fahrer eines in Richtung Rathenow fahrenden Leichtkraftfahrzeuges am Mittwoch, 29. März, gegen 15.45 Uhr von der Fahrbahn der B188 abgekommen und gegen einen Baum gepralle. Weil vermutet wurde, dass der Fahrer eingeklemmt ist, wurde die Wuster Feuerwehr alarmiert.