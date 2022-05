Feuer zerstört Baumerntemaschine bei B189 - Schaden bis zu 100.000 Euro

Am Mittwoch, den 25. Mai 2022, stand eine Baumerntemaschine an einer Baustelle zwischen Lüderitz und Dolle in Brand.

Lüderitz/Dolle (vs) - Am Mittwochnachmittag stand eine Baumerntemaschine an einer Baustelle zwischen Lüderitz und Dolle in Brand. Nach bisherigen Kenntnisstand löste ein technischer Defekt im Motorraum den Brand aus. Der Brand wurde durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen zwischen 50.000 Euro bis 100.000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.