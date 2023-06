Tangermünde/Bölsdorf - Mit einem Fehlalarm begann die Einsatzwoche für die Feuerwehrleute aus Tangermünde und den dazugehörigen Dörfern. So rückten am Montagnachmittag (26. Juni) fünf Kameraden aus Miltern mit einem Fahrzeug, und 19 Kameraden aus Tangermünde mit vier Fahrzeugen aus, weil eine Brandmeldeanlage in der Seniorenwohnanlage „Elbblick“ in der Tangermünder Schlossfreiheit einen Brand signalisierte.

Der Hausmeister machte vor Ort allerdings schnell klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betreffenden Bereich trotzdem mit einer Wärmebildkamera, stellten aber auch keinen Brandherd fest.

Zeitlich fast parallel, wurden Feuerwehrleute aus Buch, Bölsdorf und Tangermünde gerufen, weil nach einem Sturm auf der Landstraße zwischen Bölsdorf und Weißewarte Äste zu beseitigen waren. 18 Einsatzkräfte in fünf Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, waren im Einsatz. Auch in der Ortslage Bölsdorf musste Holz von der Straße geräumt werden. Teilweise kam die Kettensäge zum Einsatz.