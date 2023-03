Der undichte Anschluss einer Gasflasche hat in der Nacht zum Mittwoch auf einem Grundstück an der Ernst-Thälmann-Straße in Osterburg zu einem Brand geführt.

Osterburg - Am späten Dienstagabend wollte der Inhaber einer auf einem Grundstück an der Ernst-Thälmann-Straße in Osterburg gelegenen Garage einen an eine Gasflasche angeschlossenen Gasheizungskörper ausstellen. Da traten plötzlich Flammen aus der Gasflasche aus und setzten die Heizung sowie die Flasche in Brand, meldet das Polizeirevier Stendal.

Die Osterburger Feuerwehr war gegen 23.50 Uhr vor Ort. Dort stoppten Einsatzkräfte sofort den Gasaustritt und kühlten die Flasche. Um eine etwaige Ausbreitung des Brandes auszuschließen, sei zudem die Umgebung der Gasflasche sorgfältig kontrolliert und abgesucht worden, berichtet der Osterburger Stadtwehrleiter Sven Engel. Dabei konnten die Osterburger Brandbekämpfer Entwarnung geben. Der Schaden blieb auf die Gasflasche und den Heizungskörper beschränkt. „Wir hatten viel Glück. Das Problem ist schnell bemerkt worden und wir wurden zügig alarmiert“, machte Engel deutlich.

Gegen 0.30 Uhr traten die Feuerwehrleute die kurze Rückfahrt zum Gerätehaus an. Nach Angaben des Stadtwehrleiters waren insgesamt 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen an der Thälmann-Straße vor Ort.