Feuerwehr: Wohnhausbrand in Stendal Stadtsee

Die Feuerwehr musste in einem Wohnhaus in der Heinrich-Zille-Straße in Stendal einen Brand löschen.

Stendal (vs) - In einem Mehrfamilienhaus in Stendal Stadtsee hat es aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, brannte am Mittwoch, 23. Februar, gegen 21 Uhr eine Matratze im Keller des Wohnhauses in der Heinrich-Zille-Straße.

Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. Es laufen gegenwärtig kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Die Freiwillige Feuerwehr Stendal war mit fünf Fahrzeugen und 27 Kameraden im Einsatz.