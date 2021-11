Feuerwehreinsatz: Brand im Bahnhof von Tangermünde

Das Feuer am Bahnhofsgebäude in Tangermünde vernichtet ein paar Dokumente. Personen kamen nicht zu Schaden.

Tangermünde (vs) - Zu einem Brand ist es am Sonntagnachmittag (28. November) in der Bahnhofsstraße in Tangermünde gekommen. Eine Zeugin meldete über den Notruf, dass aus dem Bahnhofsgebäude Rauch kommt.

Die Freiwillige Feuerwehr Tangermünde war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Kameraden im Einsatz und konnte den Brand löschen. Laut dem Polizeibericht wurden bei dem Brand keine Personen verletzt und das Gebäude ist nicht beschädigt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines Branddeliktes aufgenommen.